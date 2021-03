Covid: Giani, 'In Toscana 1.293 nuovi casi, tasso positivi al 4,98%'

10 marzo 2021 a

Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.293 su 25.946 test di cui 16.860 tamponi molecolari e 9.086 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,98% (10,2% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Nello stesso post Giani scrive: "Il Covid non frena l'attività del Centro Conservazione Cornee di Lucca. Attivo dal 1997 si conferma, per donazioni ricevute e tessuti trapianti, struttura all'avanguardia regionale e nazionale grazie alla squadra di donne e uomini che ogni giorno si impegnano per garantire la salute di tutti".