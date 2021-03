Covid: fonti P.Chigi, piano vaccini prende forma, entro weekend comunicazione

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La parola d'ordine è 'accelerare', perché i vaccini "ci sono". Prova ne è la precisazione della J&J nella serata di ieri, un messaggio senz'altro rassicurante, come lo è quello delle 532mila dosi addizionali per l'Italia, dopo un nuovo negoziato chiuso dalla Commissione Europea presieduta da Ursula Von der Leyen. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il piano vaccinale "prende forma", tanto che entro il weekend è attesa una comunicazione ufficiale, con ogni probabilità volta a illustrate piano e timing. Una comunicazione che potrebbe essere fatta anche da chi lavora concretamente al piano. Intanto il premier Mario Draghi venerdì in mattinata visiterà il centro vaccinale allestito all'aeroporto di Fiumicino.