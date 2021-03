Covid: domani PoliS-Lombardia ricorderà il medico Stella

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - PoliS-Lombardia ricorderà domani Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici di Varese, coordinatore didattico della scuola di medicina generale della Lombardia, che è stato tra i primi medici a morire lo scorso anno per il Covid-19. Parteciperà all'evento on line, collegandosi alle 18.15, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Interverranno docenti, tirocinanti ed ex alunni del Corso, tutti coloro che hanno collaborato con Roberto, ai vari livelli istituzionali cui egli era impegnato: l'Ordine nazionale e regionale dei medici, il Ministero, la Regione, l'Accademia sanitaria di PoliS-Lombardia.

Nell'occasione saranno presentate anche due importanti iniziative a ricordo: il 'premio Roberto Stella', per le migliori tesi di diploma e l'''Associazione ex alunni Roberto Stella'. L'omaggio consisterà in alcuni brani musicali e di lettura, con brevissimi interventi di amici e colleghi. Sarà presente anche la moglie di Roberto, la signora Daniela.