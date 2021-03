Cosenza: 15enne soggiogata con minacce di sventure e sortilegi, arrestate 2 donne

10 marzo 2021 a

Cosenza, 10 mar. (Adnkronos) - - Gli uomini della Squadra Mobile di Cosenza hanno arrestato due donne accusate di circonvenzione di incapace nei confronti di una quindicenne con problemi psichici. Secondo quanto emerso dalle indagini, le due donne, una 43enne rumena di etnia rom residente a Scalea (ritenuta la principale responsabile dell'azione soggiogatrice), l'altra, 39enne, residente a Montalto Uffugo (arrestata per aver aiutato la prima), avrebbero lasciato credere alla 15enne di essere vittima di malefici, sortilegi e altri mali, convincendola che per liberarsene avrebbe dovuto dare soldi alle due donne. Stando alle indagini, la ragazzina (che in qualche caso manifestava episodi di autolesionismo) si sarebbe anche allontanata da casa, per poi aggredire i genitori che tentavano di riportarla indietro.

Genitori che erano costretti a subire anche intimidazioni e minacce da parte delle due donne, che hanno continuato nella loro azione soggiogatrice anche dopo la denuncia sporta dal padre e dalla madre della 15enne. Denuncia che ha portato in breve tempo gli investigatori, attraverso pedinamenti e intercettazioni, a raccogliere gli elementi necessari a far scattare l'arresto delle due donne. Perquisendo la casa della donna di etnia rom, infine, sono stati rinvenuti un libro di magia nera utilizzato per soggiogare la 15enne e carte postepay ricaricabili dove venivano depositavano i soldi che la ragazzina prendeva ai genitori.