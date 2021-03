Calcio: Lazio club Montecitorio, Immobile punto di riferimento per giovani, presto nostro ospite

10 marzo 2021 a

a

a

Roma 10 mar. (Adnkronos) - “Il Lazio Club Montecitorio esprime le più vive congratulazioni al bomber biancoceleste Ciro Immobile che quest'oggi in Campidoglio ha ricevuto la Scarpa d'Oro dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Il premio, assegnato al miglior realizzatore nei principali campionati europei, è il riconoscimento a un atleta che con i 36 gol realizzati nella stagione 2019-2020 è riuscito a precedere campioni del calibro di Robert Lewandoski del Bayern Monaco o Cristiano Ronaldo della Juventus". Lo sottolinea Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e presidente del Lazio Club Montecitorio 1900.

"Ma Ciro Immobile -aggiunge- è molto più di un calciatore: è l'esempio di un ragazzo umile che ha fatto del duro lavoro la sua ragione di vita, mai scorretto nel campo e diventato punto di riferimento per molti giovani, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando. Per tutti questi motivi avremo il piacere di premiare l'attaccante della prima squadra della Capitale con una cerimonia che organizzeremo a Montecitorio”.