Bergamo: nasconde oltre 200 grammi di cocaina e hashish in casa, arrestato

10 marzo 2021 a

a

a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caravaggio, in provincia di Bergamo, per possesso e spaccio di droga. I militari hanno perquisito l'abitazione del 40enne, pregiudicato, e hanno trovato 42 grammi di cocaina e 159 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 6.500 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Treviglio.