10 marzo 2021

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Per il 2021, pur in uno scenario ancora difficile, prevediamo risultati in ulteriore crescita". Ad affermarlo in una nota è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità.