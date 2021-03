Uffizi: oltre 100mila follower per il primo anno su Facebook, boom di contatti sui social** (4)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Tik Tok. Le Gallerie sono il complesso museale italiano leader su questo social con 70.615 follower raggiunti dal 28 aprile 2020. Un pubblico molto giovane che ha apprezzato le visite in galleria di influencer come Martina Socrate o Chiara Ferragni, anche se il pieno di likes lo ha fatto l'ironica interpretazione del corteggiamento di Petrarca alla sua Laura (400mila visualizzazioni e 64mila like).

Twitter. Come Instagram, anche Twitter è cresciuto molto nell'anno della pandemia, con un aumento di follower del +30,9% rispetto ai 37.457 del 10 marzo 2020.

Uffizi.it: per il sito del museo si registra una vera e propria ‘esplosione' di visite: oltre 18 milioni le visualizzazioni, con un incremento del 43,7% rispetto alle 12.724.549 del 10 marzo 2020; 3.623.615 gli utenti unici, per un balzo in avanti ancora maggiore nel loro numero (+ 64,1%, confrontati ai 2.208.383 dell'anno precedente). Ben 15 le mostre virtuali pubblicate, che sono state viste 4.904.611 di volte: una crescita monstre, del +8.431% rispetto alle 57.491 nel periodo marzo 2019 – febbraio 2020.