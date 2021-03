F1: presentata la SF21, Elkann 'avremo lo spirito vincente di Enzo Ferrari'**

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - E' stata svelata la Ferrari SF21 che prenderà parte al mondiale di F1 al via il 28 marzo in Bahrain. Il colore è il rosso scuro già utilizzato lo scorso anno, con un po' di verde sulla livrea. Effettuate modifiche sul retrotreno, pance laterali più essenziali per provare ad essere più veloci. "Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo Ferrari -ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann-. Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c'è eccitazione per il via del nuovo Mondiale".