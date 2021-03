Covid: Confindustria Lombardia, 'possiamo vaccinare 300-400mila lavoratori'**

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - In Lombardia "possiamo arrivare a vaccinare dai 300mila ai 400mila lavoratori, e in poco tempo potremmo arrivare a cifre importanti se le vaccinazioni si potranno allargare anche ai familiari". Lo ha spiegato in Regione Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, in occasione della presentazione del protocollo per le vaccinazioni in azienda, che partirà con le somministrazioni di massa. "Abbiamo la possibilità di fare 150mila vaccinazioni a settimana", ha aggiunto.