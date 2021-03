Calcio: Procura Figc chiude indagine su Ibra e Lukaku, comportamento antisportivo'**

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La Procura della Figc ha chiuso l'indagine nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per il litigio nel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso di Coppa Italia. Oggi è stata recapitata agli interessati, a quanto apprende l'Adnkronos, la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il comportamento antisportivo dei due calciatori, quindi non razzista, con responsabilità oggettiva dei club. E' probabile che si arrivi ad un patteggiamento di una sanzione ridotta, prima del deferimento di giocatori e club, come previsto dal codice di giustizia sportiva.