Alitalia: sindacati, mantenere unicità aziendale e occupazione, più coraggio su piano Ita**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - È impossibile "percorrere uno schema che non preveda l'unicità aziendale, salvaguardando l'occupazione, anche attraverso un più coraggioso piano industriale di Ita". A ribadire il proprio no a una vendita separata degli asset della ‘vecchia' Alitalia sono stati i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl nel corso dell'incontro avuto oggi pomeriggio con i commissari di Alitalia. Una riunione nel corso della quale le quattro sigle hanno evidenziato "la necessità di un continuo e costante confronto quale elemento imprescindibile per una positiva risoluzione della vertenza".

I sindacati, riferiscono ancora al termine dell'incontro, hanno ribadito “la necessita di assicurare la continuità operativa e finanziaria di Alitalia in amministrazione straordinaria, garantendo la regolare erogazione delle retribuzioni alle lavoratrici e ai lavoratori della compagnia “.

I sindacati, inoltre, hanno sottolineato "l'indifferibile urgenza di aprire un confronto di merito fattivo con il Governo, i ministeri competenti, l'Alitalia in A.S. la Newco e le parti sociali. Il tempo - avvertono - non è più un elemento neutro. Nel confermare lo stato di criticità finanziaria in cui versa attualmente l'Amministrazione Straordinaria e al fine di monitorare la stessa, nella condivisione dell'utilità degli incontri periodici, il tavolo è stato riaggiornato al giorno 17 prossimo", concludono i sindacati.