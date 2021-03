Vela: America's Cup al via domani, in acqua Luna Rossa e New Zealand

09 marzo 2021 a

a

a

Auckland, 9 mar. - (Adnkronos) - Dopo i rinvii dovuti al lockdown che ha tenuto Auckland bloccata a livello 3 di allerta Covid 19, finalmente le regate dell'America's Cup possono iniziare. Domani, mercoledì 10 marzo, alle ore 16.15 (le 4.15 del mattino in Italia) Luna Rossa e New Zealand si troveranno faccia a faccia, per la prima volta dopo l'ultimo confronto nelle regate di dicembre dell'America's Cup World Series.

Dopo le due prove in programma mercoledì, è previsto un giorno di pausa e quindi la ripresa delle competizioni nel weekend, a partire da venerdì. Nei primi due giorni, con ancora Auckland a livello 2 di allerta Covid 19, saranno interdetti i campi di regata vicino alla costa per evitare assembramenti, i soli campi disponibili saranno il campo A, verso Takapuna, e il campo E nella zona dell'isola di Waiheke.