Superbonus: Inarsind, prolungare al 2024 effetti (2)

(Adnkronos) - "In questo modo - secondo Inarsind - si invoglieranno fortemente i proprietari degli immobili ad eseguire interventi di riqualificazione sismica ed energetica coinvolgendo professionisti, imprese edili e impiantistiche che da anni si trovano ad operare in un mercato asfittico e con ridotte prospettive dando certamente linfa al settore, perché allo stato attuale il tempo concesso per la realizzazione di questi interventi è limitato: la scadenza attuale è prevista per il 30 giugno 2022, prolungata al 31 dicembre solo per gli immobili delle aziende per l'edilizia economica popolare".

E secondo Ingegneri e Architetti liberi professionisti "non si può pensare di riqualificare l'intero patrimonio immobiliare italiano in meno di due anni. Un patrimonio importante e che per anni non è stato sostenuto adeguatamente".

"Lo strumento adottato – spiega poi la lettera - ha di fatto generato una corsa alla riqualificazione, o meglio all'ottenimento di detrazioni fiscali, che, allo stato attuale, ha generato anche alcuni distorsioni tra cui un deciso aumento dei prezzi dei materiali, difficoltà nelle tempistiche per l'avvio dei lavori, il blocco di molti uffici edilizia privata comunali o il ritardo nell'approvazione dei progetti da parte degli stessi uffici, a causa dell'improvviso aumento delle pratiche presentate e del ridotto personale presente a causa dello smart working. Segnalate anche difficoltà nel reperimento di forza lavoro e un forte rallentamento delle altre attività edilizie ordinarie, questo perché considerate meno interessanti e remunerative da parte delle imprese, con conseguenti problematiche generali allo sviluppo delle infrastrutture e dell'edilizia non residenziale".