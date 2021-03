SC Johnson sovvenziona LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e altre organizzazioni italiane di assistenza sanitaria e sostegno alle famiglie

09 marzo 2021 a

La lunga partnership con LILT ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del cancro al seno e ora vede l'avvio del nuovo progetto MammoRisk per lo screening mammografico

La collaborazione con il Comitato Maria Letizia Verga Onlus e con l'Ospedale Dei Bambini di Milanointende sostenere la ricerca e la cura dei bambini ricoverati e delle loro madri

MILANO, 9 marzo 2021 /PRNewswire/ -- SC Johnson, produttore leader nel settore della pulizia della casa e di prodotti di consumo e professionali, dona altri 100.000 € ai suoi charity partner italiani nel campo dell'assistenza sanitaria: l'associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), il Comitato Maria Letizia Verga Onlus e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, con un sostegno mirato ad aiutare le madri e i loro figli.

SC Johnson prosegue la collaborazione con LILT, charity partner da molti anni, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione delle patologie oncologiche. Quest'anno sosterrà il nuovo progetto "MammoRisk" grazie al quale 250 donne avranno l'opportunità di sottoporsi a uno screening mammografico per identificare e prevenire la possibilità di un tumore al seno. La mission di LILT è promuovere la diagnosi precoce delle malattie oncologiche attraverso campagne di sensibilizzazione, e fornire assistenza e sostegno psicologico ai malati e alle loro famiglie. L'organizzazione celebra la Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) incoraggiando le donne a fare una mammografia e a prevenire il cancro al seno.

Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario della LILT Milano Monza Brianza, ha dichiarato: "Siamo grati a SC Johnson che quest'anno finanzia il nostro progetto MammoRisk. SC Johnson ci sostiene da oltre un decennio, aiutandoci nelle campagne di sensibilizzazione per favorire la diagnosi precoce e il trattamento del cancro al seno".

SC Johnson sostiene anche il Comitato Maria Letizia Verga Onlus, un'associazione dedicata allo studio e alla cura della leucemia del bambino e al sostegno dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie, e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, un centro di eccellenza per donne incinte e neonati. Dopo il finanziamento erogato da SC Johnson nella prima fase della pandemia volto alla creazione di un'area isolata attrezzata per i neonati, il presente contributo servirà all'acquisto per il reparto di terapia intensiva di un'ulteriore incubatrice, destinata ad accogliere i nati prematuri nelle prime settimane di vita. Tutti noi sappiamo quanto sia doloroso vedere una persona cara combattere contro un problema di salute e quanto l'ospedale possa diventare un luogo difficile per coloro che devono curarsi e per le loro famiglie. Ecco perché, come parte del suo impegno filantropico, SC Johnson sovvenziona gli ospedali che sostengono i pazienti e le famiglie: siamo molto grati per l'importante lavoro svolto da queste strutture.

Dal 1937, SC Johnson devolve in beneficenza il 5% dei propri profitti lordi. Per maggiori informazioni su SC Johnson e sui nostri charity partner, visita www.scjohnson.com.

