Premi: Campiello Giovani, scelti i 25 semifinalisti della 26esima edizione (2)

09 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato e premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Campiello. Ad aprile invece, verrà annunciata la cinquina finalista.

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione del premio letterario dedicato ai più giovani con i Giovani Imprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che ha trattato il tema della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. L'obiettivo comune, infatti, spiega una nota, è sensibilizzare le giovani generazioni al valore e all'impatto positivo della cultura imprenditoriale sulla società e sull'economia e promuovere la cultura di impresa intesa come fondamentale volano di crescita non soltanto per le imprese ma anche per le giovani generazioni e il loro ruolo attivo all'interno della società.

Altre due le menzioni speciali che potranno venire attribuite ai racconti in gara: quella dedicata alle tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale e uno speciale riconoscimento ad un testo che avrà trattato il tema del viaggio, grazie alla collaborazione con Trenitalia, vettore ufficiale del Premio.