Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Va trovato un accordo, ci manca solo che proroghiamo questa crisi che lascia sbalordito il Paese. Letta? Come si fa non dire che Letta non è autorevole? Sarebbe molto autorevole". Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3.