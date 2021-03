09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Spero che il congresso non sia troppo lontano". Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3. Quando? "Ora abbiamo la pandemia e le amministrative. Mettiamoci al lavoro per trovare una sintesi che porti a una personalità importante e poi si lavora per fare un congresso nei tempi dovuti, ma noi abbiamo bisogno di una discussione seria e serena".