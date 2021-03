09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "'Amiamo la non violenza (verbale e fisica)”, Manifesto delle #Sardine 2019'. Quindi, o sono per la non violenza a senso unico o si son persi in mare aperto. Il risultato non cambia: violente sono le parole usate contro la comunità del @pdnetwork. Violente e inaccettabili". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Caterina Biti, replicando a Mattia Santori.