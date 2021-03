Juve-Porto 3-2 ma non basta, bianconeri fuori dalla Champions

09 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La Juventus è fuori dalla Champions League. I bianconeri hanno vinto 3-2 con il Porto ai supplementari nel ritorno degli ottavi all'Allianz Stadium, ma non è bastato per evitare l'eliminazione.

I portoghesi, che avevano vinto 2-1 l'andata in casa, festeggiano il pass per i quarti al termine di una partita al cardiopalma e un finale thrilling in cui la squadra di Pirlo ha attaccato a testa bassa alla ricerca disperata del gol qualificazione.