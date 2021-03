Industria: Istat, a gennaio produzione +1,0% su mese, -2,4% su anno

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - A gennaio 2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia aumentato dell'1,0% rispetto a dicembre mentre registra un calo del 2,4% su base annua, corretto per gli effetti di calendario. Nella media del trimestre novembre-gennaio l'indice registra, invece, una flessione dell'1,7% rispetto ai tre mesi precedenti.

L'indice destagionalizzato mensile - continua l'Istat - mostra aumenti congiunturali sostenuti per i beni strumentali (+1,4%) e per quelli di consumo (+1,2%), più contenuto per i beni intermedi (+0,4%); viceversa, si osserva una diminuzione nel comparto dell'energia (-0,8%).

Su base annuna l'Istat segnala un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,4%), mentre i restanti comparti mostrano flessioni, con un calo pronunciato per i beni di consumo (-8,6%) e meno marcato per gli altri aggregati (-1,8% per i beni strumentali e -0,9% per l'energia). I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+9,7%), la fabbricazione di prodotti chimici (+4,4%) e di articoli in gomma e materie plastiche (+3,8%). Viceversa, le flessioni maggiori si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-20,8%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-18,4%) e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati (-13,6%).