Incidenti: scontro fra tir su A4 verso Milano, un morto

09 marzo 2021

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Una persona è morta nello scontro fra due mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A4 Milano - Brescia, nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale Est di Milano e Monza in direzione Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico passa su due corsie e si registrano 5 chilometri di coda in direzione Milano.