Fabio Brazzale, Bruchi Vincenti: il Bestseller su come ritrovare la via della felicità

(Milano, 9 marzo 2021) - Secondo il World Happiness Report, l'Italia risulta essere al 36° posto nella classifica dei paesi più felici al mondo. Un dato questo frutto di un'indagine che interessato ben 156 paesi e che vede in testa al ranking la Finlandia, seguita da Danimarca e Norvegia.

Per tutti coloro che in questo momento si trovano ad affrontare un momento di difficoltà e sono alla ricerca di uno strumento capace di condurli al di fuori di questa situazione, esce oggi il libro di Fabio Brazzale “BRUCHI VINCENTI. Come Trovare La Via Della Felicità e Dell'Abbondanza Con Il Mindset Evolutivo Del Bruco Che Diventa Farfalla” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di riscattarsi nei confronti della propria vita senza lasciarsi andare.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di risvegliare nel lettore la capacità di porsi le giuste domande, di adottare un mindset vincente ed evolutivo per trasformare qualsiasi problema in un'opportunità da cogliere” afferma Fabio Brazzale, autore del libro “Quello che insegno attraverso il mio manuale è che compiendo certi passi, in special modo interiori, le nostre più grandi sfide possono diventare anche le più straordinarie opportunità, con il risultato di migliorare la propria vita e quella dei propri cari”.

Come insegna la storia di Brazzale, la vita di ognuno di noi può avere in serbo delle situazioni inaspettate e difficilissime da affrontare. La stessa salute dell'autore è stata messa a dura prova da un difetto congenito al cuore che lo avrebbe potuto fermare per sempre. Da lì alla scoperta di un metodo straordinario capace di vedere in quell'evento traumatico una grande opportunità di riscatto nei confronti della vita, il passo è stato breve. Come ci tiene a precisare l'autore, dietro ad ogni problema esiste sempre un'opportunità. Tutto sta nel saperla riconoscere.

“Con un linguaggio semplice e diretto, l'autore ha saputo raccontare la propria vita dimostrando a tutti che ribaltare le sorti del proprio destino è possibile con il giusto metodo e con i giusti strumenti” incalza GiacomoBruno, editore del libro. “Decidere sin da subito che tipo di persona vogliamo diventare è fondamentale: degli uomini e delle donne che subiscono tutto ciò che accade loro oppure degli esseri umani capaci di attingere a tutto il loro infinito potenziale. Una decisione questa capace di cambiare davvero le sorti della propria vita”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nel settembre 2019 durante un seminario tenuto da Robert Allen. Giacomo ha risvegliato in me, grazie alla sua enorme competenza e valore umano, il profondo desiderio di raccontare la mia storia di rinascita, a beneficio di tutti coloro che si sentono sopraffatti dal dolore, dalla paura o sono messi duramente alla prova dalla vita” conclude l'autore “Il suo staff mi ha seguito in maniera molto partecipe, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche trasferendo molti consigli e competenze per lo sviluppo della migliore strategia di marketing”.

Il libro è disponibile su Amazon

Fabio Brazzale è nato a Vicenza nel 1974. Trascorre la giovinezza nella fattoria dei nonni e, a 24 anni, crea la sua prima ditta di restauro che gestisce con maestria e creatività per oltre 16 anni. A 40 anni, tuttavia, un'importante operazione al cuore rischia di fermarlo per sempre: è qui che il suo talento emerge e si reinventa uomo e imprenditore, tornando a vivere molto meglio di prima e spiccando, finalmente, il volo. Il segreto del suo successo e della sua rinascita è "Il metodo della farfalla": un protocollo che combina le migliori pratiche seguite dopo l'intervento al cuore, tra cui l'esercizio di un giusto mindset, le tecniche yoga studiate per oltre 15 anni, un'alimentazione energetica, la PNL e la visualizzazione creativa.