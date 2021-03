Diritti tv: fondi Cvc-Advent-Fsi neutrali su assegnazione, scelta sia celere

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Giovedì i club della Lega di Serie A si riuniranno nuovamente in Assemblea per la questione legata all'assegnazione dei pacchetti domestici del massimo campionato di calcio italiano del prossimo triennio, con le offerte di Sky e Dazn sul tavolo. A questa partita si intreccia l'atro progetto legato all'ingresso del consorzio di fondi nella futura media company della Lega. Proprio Cvc, Advent e Fsi, attraverso una fonte comune hanno fatto sapere di avere “un approccio assolutamente neutrale rispetto all'assegnazione dei diritti e che sarà accolta qualsiasi scelta" ma auspicano "che la scelta venga compiuta in maniera celere così da poter passare il prima possibile a riparlare del progetto di lungo periodo".