Covid: Peluffo (Pd), 'campagna vaccini Regione Lombardia è un disastro'

09 marzo 2021 a

a

a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - "Sostenere un governo di necessità con Draghi non significa chiudere gli occhi di fronte alle incapacità di Regione Lombardia. Se la campagna vaccinale è un disastro, se gli ultraottantenni che hanno diritto alla protezione non riescono a raggiungere la sede della somministrazione perché la piattaforma ha sbagliato i Cap o perché gli sms arrivano di notte, sempre se arrivano, se molte persone che non sono a rischio e non rientrano nelle categorie protette hanno ricevuto il vaccino per un errore, noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di denunciarlo". Lo afferma Vinicio Peluffo, segretario del Pd della Lombardia.

"Se la Lombardia, contrariamente alla propaganda, non ne azzecca una, noi non staremo zitti. Chiedere di silenziarci per opportunismo politico, come fa Cecchetti, non rientra nel dna dei democratici", continua.

"Da mesi -conclude Peluffo- guardiamo, con anche un po' di invidia, le altre regioni che sono più efficienti e da mesi ci chiediamo perché a noi sia toccata in sorte una così maldestra amministrazione. Vogliamo ripartire, vogliamo tornare a vivere. Per farlo abbiamo sì bisogno di più vaccini, ma occorre anche avere un'organizzazione regionale seria che riesca a pianificare le somministrazioni".