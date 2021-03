Covid: non solo giganti del delivery, spesa a domicilio anche a km 0

09 marzo 2021 a

a

a

Roma, 9 mar. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria, che ha costretto milioni di persone a rimanere tra le quattro mura domestiche, ha inaugurato una nuova era per la spesa a domicilio. Secondo i dati NetComm, il settore ha registrato un'impennata del 96% post lockdown. Durante il lockdown, a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid, sono aumentate le domande di spesa a domicilio con delivery veloce. Ed è proprio sulla celerità della consegna dei prodotti food che punta Alfonsino, la startup del food delivery che mira a creare un legame umano, quasi affettivo, tra chi consegna e chi ordina il cibo a domicilio.

La realtà casertana che permette di scegliere tra i migliori ristoranti, trattorie, sushi bar dei piccoli centri in modo semplice e veloce, via chat su Facebook Messenger oppure attraverso la classica App, e di ricevere il proprio pasto in 30 minuti, ha incrementato il servizio di 'spesa a domicilio', già presente in diverse località della Campania, tra cui: Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Nola. Per ordinare e ricevere la spesa a domicilio basta andare sulla pagina ufficiale di Alfonsino e aprire la chat di Facebook, scrivere il proprio indirizzo, scegliere i supermercati e negozi di alimentari disponibili e fare la spesa di prodotti freschi o confezionati. In alternativa, si può scaricare l'app di Alfonsino disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store dove si ha anche la possibilità di tracciare in tempo reale il rider che consegnerà la spesa, dalla presa in carico all'assistenza dedicata post consegna.

“L'obiettivo è dare un supporto ai supermercati e negozi di alimentari, fornendo loro un canale di vendita complementare e alternativo alla vendita fisica, ma anche ai clienti, che possono così risparmiarsi file chilometriche fuori dai supermercati, tutelando le fasce di popolazione più a rischio", afferma Domenico Pascarella, co-founder di Alfonsino. I rider di Alfonsino consegnano la spesa a domicilio in scooter o auto, proprio per raggiungere anche le abitazioni più distanti, entro un'ora: verrà però sempre mantenuto il raggio di copertura del servizio che è di 4 km e mezzo dal centro città.