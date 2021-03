Covid: Mazzeo, 'La Toscana in prima linea nella lotta al virus con Pisa e Tls'

09 marzo 2021 a

Firenze, 9 mar. - (Adnkronos) - "A Pisa parte la sperimentazione degli anticorpi monoclonali di AstraZeneca. Primo centro in Italia. Sotto la guida del professor Menichetti è stato avviato il trial clinico nazionale, somministrando il farmaco sui primi due pazienti di 36 e 53 anni. Sempre oggi invece l'anticorpo monoclonale toscano individuato dal team di ricerca del Mad Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, coordinato dal prof. Rino Rappuoli ha avviato le sperimentazioni cliniche su 30 volontari. I dati di questa sperimentazione clinica saranno presentati per richiedere l'approvazione per l'uso terapeutico da parte delle autorità regolatorie. I monoclonali sono farmaci che vengono somministrati precocemente a soggetti infettati da pochi giorni che hanno pochi sintomi nella speranza che l'infezione non si trasformi in malattia, o in malattia grave e che quindi non abbiano bisogno di ricovero. Un utilissimo alleato per ridurre la pressione sugli ospedali. Sono estremamente orgoglioso di una regione in grado di essere all'avanguardia in un settore come quello della sanità. La Toscana è in prima linea nella lotta al coronavirus". Lo afferma in un post su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.