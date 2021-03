Covid: Fontana, 'notizia positiva produzione vaccino Sputnik in Lombardia'

09 marzo 2021 a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - "Una notizia positiva. Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia. È il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino che nelle scorse settimane ha avviato il processo di autorizzazione per le somministrazioni in Europa". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Twitter sull'accordo tra Adienne Pharma Biotech, azienda con sede in Svizzera ma uno stabilimento produttivo a Caponago in Brianza, e il fondo governativo russo Russian Direct Investment Fund per la produzione in Italia del vaccino Sputnik.