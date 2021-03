Covid: Bonaccini, 'qualche misura restrittiva in più governo sarà costretto a prenderla'

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "E' esploso il contagio" per colpa delle varianti. "Pare calare la curva, gli esperti ci hanno detto che sta per arrivare il picco, ma non è problema solo dell'Emilia Romagna, magari fosse così, ma è un problema che sta crescendo in tutta Italia". Lo dice il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Cartabianca su Rai3.

"Salvini? Capita che Salvini tra le tante che dice, ne dica anche una ragionevole. Quella sui ristoranti la sera poteva essere un sollievo" per la categoria. "Ora qualche misura restrittiva per tutti il governo sarà costretta a prenderla. E se serve a vaccinare di più e a piegare la curva, se serve qualche settimana di chiusura per poi non chiudere mai più" potrebbe essere utile.