Calcio: Psg, Neymar non giocherà ritorno ottavi Champions contro Barcellona

Parigi, 9 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint Germain Neymar sarà costretto a saltare anche la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona in programma domani al 'Parco dei Principi'. Il 29enne brasiliano, annuncia il club parigino, continuerà il suo lavoro di recupero individuale per tutta questa settimana. Oltre a Neymar indisponibili Juan Bernat e Moise Kean, quest'ultimo ancora in isolamento a causa del Covid-19.