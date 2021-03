Afghanistan: il 18 a Mosca conferenza di pace organizzata da ministero Esteri

09 marzo 2021 a

Mosca, 9 mar. (Adnkronos) - Il 18 marzo la Russia organizza a Mosca una conferenza di pace per l'Afghanistan, rende noto il ministero degli Esteri, citato dall'agenzia Tass senza precisare altri dettagli. L'invito è stato inviato al Presidente Ashraf Ghani e al Presidente del Consiglio, Abdullah Abdullah, ha reso noto a Kabul il portavoce dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Fraidoon Khwazoon per cui alla conferenza parteciperanno anche rappresentanti dei Talebani e di altri Paesi.