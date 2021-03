Aeronautica: caso Schiff, ministero Difesa citato responsabile civile

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Il tribunale militare di Roma, su richiesta di parte civile, ha citato per omessa vigilanza il Ministero della Difesa come responsabile civile nel processo in cui sono imputati otto sergenti del 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina, rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate in concorso per il caso denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff dopo il ‘battesimo del volo'.

Dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari, i giudici hanno aggiornato il processo al prossimo 7 maggio.