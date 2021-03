Pd: pressing aumenta, Letta preoccupato segue dibattito interno da Parigi**

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - Enrico Letta, impegnato in queste ore all'Istituto Sciences Po, è "molto concentrato sul suo lavoro" ma "segue, con il massimo rispetto e con preoccupazione, il dibattito interno e la crisi che sta attraversando il Pd, il partito che ha contribuito a fondare e dal quale non è mai uscito". A spiegarlo, apprende l'Adnkronos, è chi ha avuto la possibilità di sentire l'ex premier, in questi giorni a Parigi, in una pausa tra una riunione e un'altra. Anche per questo, si sottolinea, non si può dire che ci sia una trattativa in piedi sul futuro del Pd, ma è vero che il pressing sull'ex premier da parte di diversi esponenti dem per tornare ai vertici del partito è in piedi e in queste ore si sta intensificando.