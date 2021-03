09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Non ho condiviso la scelta di Zingaretti, la rispetto ma non l'ho condivisa". Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3. E sulle parole di Zingaretti sulla 'vergogna', osserva: "Mai visto un ristoratore che dice alla gente non entrare perchè nel mio ristorante si mangia da schifo... una frase molto forte ma che è una spia importante".