Fdi: insulti a Meloni, Gozzini davanti al Collegio di disciplina, 'Chiedo scusa'** (2)

(Adnkronos) - Subito dopo il Collegio di Disciplina ha sentito il professor Giovanni Gozzini insieme all'avvocato di fiducia Gabriele Spremolla. Gozzini ha ripercorso le tappe della vicenda, ha ribadito più volte di aver sbagliato con le frasi rivolte alla leader di Fratelli d'Italia e ha presentato le sue scuse "per il danno e il dolore" cagionato all'immagine dell'Università. Gozzini non avrebbe eccepito sulla necessità che l'Ateneo proceda con una sanzione nei suoi confronti e al tempo stesso avrebbe garantito sulla sua correttezza in ambito didattico ed accademico.

Al termine dell'udienza il Collegio di Disciplina ha deciso di aggiornarsi per la stesura del parere definitivo nei prossimi giorni. Il verdetto con il parere motivato della sanzione dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana. Spetterà poi al Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena infliggere il provvedimenti disciplinare in via definitiva.

Da parte sua il Collegio di disciplina nei confronti di Gozzini potrà tener conto della richiesta del rettore ma potrebbe anche innalzare la sanzione fino ad un anno di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.