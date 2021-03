Roma: Taverna, 'su poteri speciali no bandiere, è interesse Italia intera'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Conferire poteri speciali a Roma Capitale, analoghi a quelli di una Regione, sul modello di Parigi, Londra e Berlino è una battaglia prioritaria per il Movimento 5 Stelle, con Virginia Raggi in primissima linea. Roma è cultura, è storia, è bellezza e a portarla in alto non devono essere bandiere, fazioni politiche, interessi di parte, ma solo l'amore per il Paese che viviamo e rappresentiamo. Tutti dovremmo essere felici e auspicare il meglio per Roma, biglietto da visita dell'Italia intera". Così in un post su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna, senatrice M5S.