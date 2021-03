Recovery: Occhiuto, 'occasione unica per colmare gap Nord-Sud'

08 marzo 2021 a

a

a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Come ha correttamente sottolineato il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, oggi in audizione in Parlamento, al Sud vive un terzo della popolazione ma si produce un quarto del Pil. Nelle Regioni meridionali il tasso di occupazione è di circa 20 punti inferiore, il Pil pro capite è al 55% di quello medio del Centro-Nord. Dagli anni '80 in poi la disparità si è lentamente ma perennemente acuita. È chiaro che il Recovery Plan rappresenta un'occasione unica per tentare di colmare, almeno in parte, questo insopportabile gap". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera.

"Il Mezzogiorno -aggiunge- ha fame di investimenti, di infrastrutture, di lavoro, di sviluppo. Al momento al Sud dovrebbero andare circa il 34% delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se davvero vogliamo far ingranare la quarta alle Regioni meridionali, questa percentuale deve assolutamente salire, e allo stesso tempo non devono in alcun modo essere intaccati i già destinati fondi europei”.