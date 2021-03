Pd: Serracchiani, 'Maneskin a Sanremo rivoluzione come donna segretario'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mr. (Adnkronos) - "Io ho trovato una sferzata di cambiamento pazzesca Sanremo vinta da gruppo rock, incredibile. E' come se nel Pd diventasse segretario una donna, visto mai? Sarebbe una rivoluzione all'interno del Pd". Lo dice Debora Serracchiani del Pd a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno.

Potrebbe essere lei? "Io? Non lo so. Non mi autocandido" e comunque "non credo che questa volta qui dell'assemblea ci siano le condizioni per autocandidarsi. Va trovata una personalità autorevole, capace e che abbia un'indicazione unitaria. Da qua a sabato una soluzione la troveremo". Nicola Zingaretti potrebbe ripensarci? "Lui può ricandidarsi in assemblea ma" anche dopo quanto detto "ieri sera, mi sembra irremovibile".