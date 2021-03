Pd: Oddati, 'Zingaretti continui, altrimenti Congresso'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Il Pd dovrà essere il più possibile coeso ed unito e io penso che in questo senso Zingaretti debba continuare a guidare il Pd. Le dimissioni sono vere, radicate e meditate, il punto però è che Zingaretti è stato il segretario che ha praticato con più caparbietà l'unità del partito, è difficile immaginare in questo momento un'alternativa a lui. Se non tornasse sui suoi passi sarebbe difficile trovare una soluzione alternativa, ci dovrebbe essere un congresso”. Lo ha detto Nicola Oddati, componente della segreteria uscente del Pd, a 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.