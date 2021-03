Pd: Cuppi, 'da Zingaretti atto politico, non so cosa vorrà fare'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti rivedrà la decisione di dimettersi? "Non so cosa vorrà fare Zingaretti, sicuramente ha fatto un gesto, un atto politico" che spinge "tutti a prendersi la responsabilità di interrogarsi su cosa vuole essere il Pd. Le aree culturali" in un partito "sono un valore, ma se sono correnti in lotta per il potere diventano asfissianti". Lo dice la presidente dell'assemblea dem, Valentina Cuppi, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

Quanto alle parole di Zingaretti su Fb e la 'vergogna' di cui ha parlato, Cuppi osserva: "Quella di Zingaretti è stata un'affermazione molto forte ma è una vergogna che si riferisce al fatto che in un momento così difficile per il Paese, non ci si può rinchiudere in sè stessi a ragionare di schemi e politicismi. E' questo il senso della frase di Zingaretti".