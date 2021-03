Iv: Fratoianni, 'Renzi querela ma non chiarisce viaggio a Dubai' (2)

08 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Immagino poi - prosegue Fratoianni - quanti commenti di supporter renziani dovrò leggere sotto il mio post. Non sanno far altro che accusarmi di invidia e di fissazioni. In effetti poveretti il loro leader non gli offre altri argomenti per controbattere. Ma invece io da parte mia ne ho tanti. Uno su tutti? Già nel 2015 il nostro partito fece una battaglia per impedire che le imprese private con interessi in bandi e società gestrici di servizi pubblici potesse finanziare partiti e fondazioni. Dal Pd e pure dai 5 stelle solitamente così attenti a questi temi allora ricevemmo assoluto silenzio e indifferenza".

"Oggi do un'ulteriore notizia - conclude Fratoianni - quel testo di legge lo stiamo rivedendo, per specificare che vale anche per fondazioni e imprese estere e che debbono essere vietati anche i compensi ai singoli senatori e parlamentari, nonché ai componenti gli organismi dirigenti di partiti e fondazioni politiche".