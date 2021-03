Dl Sostegni: Commercianti uniti, protesta se contributi solo per perdita minima 33%

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Labitalia) - "Pronti alla protesta se verrà deciso di dare contributi a fondo perduto solo a chi ha avuto una perdita minima del 33%, perché pensiamo sia una presa in giro. E chi ha registrato una perdita inferiore?". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Monica Petreni, presidente del Comitato commercianti uniti e titolare di un negozio di abbigliamento donna e accessori a Sarzana (La Spezia).

"La regola - spiega - vorrebbe che i ristori vengano dati in base alla perdita che si è avuta, però nel caso in cui il governo non abbia soldi e decida di fare una tantum come si fa? Noi anche lo scorso anno siamo venuti a Roma e a Siena ci siamo incatenati perché avevamo chiesto una proroga della sospensione dei protesti cosa che è stata fatta. Infatti, ora vogliamo chiedere che questo punto venga evidenziato finché c'è lo stato di emergenza".

"Il nostro Comitato - ricorda - conta oltre 5.000 iscritti, soprattutto del settore moda, che rappresentano tutta Italia, da Trento alla Sicilia e Sardegna, e che ancora aspettano. Il settore moda, infatti, deve fare gli ordini un anno prima: non è che si decide di comprare oggi per vendere domani; vengono quindi rilasciati titoli a scadenza, che se non si possono pagare si va incontro al protesto ed è la fine. Dopo un anno, siamo qui peggio di prima, perché non sappiamo ancora domani che colore saremo".