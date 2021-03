Covid: luci e ombre su lavoro, fisco e previdenza, ecco circolare Consulenti

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Labitalia) - A poco più di 2 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 178/2020 restano ancora da sciogliere alcuni dubbi sulla gestione del mercato del lavoro nel vorticoso sistema di norme emergenziali volte a frenare l'emergenza economica scaturita dalla pandemia da Covid-19. Luci e ombre delle principali disposizioni in materia di lavoro, fisco e previdenza, introdotte in questo provvedimento per generare lavoro e liquidità nelle imprese, sono state analizzate dagli esperti della Fondazione studi consulenti del lavoro lo scorso 25 febbraio in occasione del 28° forum lavoro/fiscale e riassunte all'interno della circolare n.5/2021 della Fondazione studi pubblicata oggi.

Si va dalle novità 2021 che interessano la certificazione unica, il modello 730 e l'Iva alle clausole di esclusione per l'applicabilità degli Isa per il periodo d'imposta 2020.

Gli esperti si soffermano anche sugli incentivi per favorire l'occupazione stabile, sul contratto a tempo determinato ed i trattamenti cig con causale 'Covid-19' per poi approfondire, tra le altre cose, il tema della formazione dei lavoratori tramite il Fondo nuove competenze e il ruolo della Fondazione consulenti per il lavoro, il contratto di espansione e le criticità e soluzioni legate allo Spid e all'obbligo di utilizzare l'identità digitale per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche amministrazioni.