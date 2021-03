Covid: ieri in Lombardia vaccini a 9.934 persone

08 marzo 2021 a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In Lombardia sono state somministrate 832.327 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste, si spiega dalla Regione Lombardia, 552.733 sono prime dosi e 279.594 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 575.219 (79%). A questa mattina, tra gli aderenti, sono stati vaccinati 124.054 (22%). Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente, fra prima e seconda dose, a questa categoria di cittadini 130.977 vaccini.

Nella giornata di ieri, domenica 7 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' 4.216 anziani a cui si aggiungono gli 88 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 4.304 dosi somministrate agli over 80. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 5.630 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 9.934 dosi di vaccino anti-Covid. Ad oggi, inoltre, sono 137.469 le adesioni del personale scolastico.