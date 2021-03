Covid: Bielorussia, al via produzione a pieno ritmo Sputnik da fine marzo

08 marzo 2021 a

Minsk, 8 mar. (Adnkronos) - Il 30-31 marzo prenderà il via in Bielorussia la produzione a pieno ritmo del vaccino Sputnik V, ovvero la produzione di 500mila dosi al mese, ha reso noto il vice ministro della Sanità, Dmitry Cherednichenko precisando che in questo momento ispettori russi dell'Istituto Gamaleya di Mosca che ha sviluppato il vaccino stanno effettuando controlli di un primo lotto pilota di 15mila dosi. L'obiettivo principale è quello di vaccinare tutti i bielorussi, (nove milioni di persone, ndr) in seguito "quando avremo la possibilità di esportare il vaccino. lo faremo, è previsto dal contratto". La campagna vaccinale della Bielorussia prevede l'uso anche del vaccino cinese Sinopharm ma le autorità "stanno negoziando anche con altri produttori". Dallo scorso dicembre in Bielorussia si vaccinano con lo Sputnik le categorie di persone più vulnerabili.