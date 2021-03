08 marzo 2021 a

Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Ha avuto modo di riposare in questi giorni ed è molto carico". Così Andrea Pirlo un Cristiano Ronaldo alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto dove i bianconeri punteranno sul 5 volta pallone d'oro per rimontare la sconfitta per 2-1 dell'andata. "Avevamo programmato un percorso di allenamenti con lui dopo lo Spezia ed è pronto, aggiunge Pirlo in conferenza stampa".