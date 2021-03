Calcio: Pirlo, 'contro il Porto è come una finale, serve lucidità'

08 marzo 2021 a

Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Domani è come se fosse una finale. E' decisiva per il passaggio del turno, dobbiamo rimontare e servirà lucidità". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. "Dovremo fare una partita molto tecnica, perché affronteremo una squadra molto compatta, con due linee molto strette e con poco spazio e poco tempo per pensare. Ci vorrà tecnica e pazienza", aggiunge Pirlo.