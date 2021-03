8 marzo: Sala (Corecom Lombardia), 'in pubblicità ancora stereotipi su donne' (2)

08 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Oltre a Sala, partecipano alla maratona, fra le altre Elisabetta Aldovrandi, garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia, per parlare di rappresentazione mediatica del femminicidio e Codice Rosso, Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta dell'associazione Minotauro, su ricerca della perfezione nelle immagini social, narcisismo e conseguenze psicologiche.

“Il mio augurio, in questa giornata dedicata alle donne - conclude la Presidente Sala - è che finalmente si superi la banalità della rappresentazione femminile stereotipata e si dedichi sempre più spazio a tutta la ricchezza di sfumature che sono nell'universo di ogni persona. Perché il genere non può e non deve essere un elemento di discriminazione”.