8 marzo: Milano, in sede Regione Lombardia installazione fotografica 'I muri del silenzio' (2)

(Adnkronos) - "Sono orgoglioso di aver prestato il mio volto e gli spazi di Palazzo Lombardia per questa installazione", ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Con i 'Muri del Silenzio' teniamo accesi i riflettori sul dramma sociale della violenza sulle donne acuito, senza dubbio, dalle misure restrittive ma ancora figlio, purtroppo, di un retaggio culturale che dobbiamo abbattere con tutte le nostre forze. Questa è la giornata e l'occasione giusta per farlo. Buon 8 marzo a tutte le donne".

Giusy Versace ha spiegato che "questa installazione è il prosieguo di un progetto che ho a cuore e che ho contribuito a far crescere. Devo ringraziare per questo anche Regione Lombardia, che già lo scorso novembre aveva accolto favorevolmente il progetto del libro, e che oggi ci accoglie in una giornata così significativa come l'8 marzo. Per via delle misure restrittive, non è stato possibile allestire una vera e propria mostra aperta al pubblico, ma auspico, e non escludo, che si possa organizzare nei prossimi mesi, appena si potrà. Penso sia un dovere di ognuna di noi aiutare le donne che hanno subito violenza e continuare a parlare di quanta strada ci sia ancora da fare per una piena inclusione".