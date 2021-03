8 marzo: Mattarella, 'preoccupa condizione lavoro donne per quantità e qualità' (2)

08 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale anzitutto. Secondo l'Istat -ha ricordato Mattarella- abbiamo 440 mila lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020. Mentre sono a rischio un milione 300 mila posti di lavoro di donne che lavorano in settori particolarmente colpiti dalla crisi".